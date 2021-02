Senza desiderio non siamo nulla

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) A partire da quando un dipinto o una scultura hanno smesso di dare scandalo? Nel 1564 Pio IV decise di fornire mutande dipinte alle figure del Giudizio Universale di Michelangelo e ancora nel 1912 a Parigi il deputato socialista Jean-Louis Breton interpellava il governo per denunciare lo scandalo delle “mostruosità sedicenti artistiche” dei cubisti allora esposti al Salon d’Automne. Da almeno mezzo secolo però non si ha più notizia di un commissario di polizia che si sia presentato nella galleria d’arte di una grande metropoli occidentale per far ritirare dalla vetrina un quadro controverso. La storia dello sguardo ha da allora fatto un tale balzo in avanti da far sembrare tutto ciò appartenete non a qualche decennio, ma a un evo lontano. La videosfera in cuiattualmente immersi ci ha abituati a un flusso dove l’immagine erotica è divenuta consuetudine, così ...