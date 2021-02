Salento | incidente mortale Deceduto 44enne di Taviano

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Drammaticostradale questo pomeriggio in. Cristiano Tricarico, ciclistaoriginario di, ha perso la vita nell’impatto con una Fiat Punto sulla statale 274, tra Gallipoli e Leuca, nei pressi dello svincolo per Lido Pizzo e località Li Sauli. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente della bicicletta. L'articolo di proviene da Noi Notizie..