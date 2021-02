Pressing per Conte leader M5S Ma la strada è comunque in salita (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Pressing è fortissimo. Tutti i principali esponenti del Movimento 5 Stelle, dai ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli passando per Paola Taverna e per l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, stanno lavorando per convincere Giuseppe Conte ad accettare il ruolo di leader e capo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilè fortissimo. Tutti i principali esponenti del Movimento 5 Stelle, dai ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli passando per Paola Taverna e per l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, stanno lavorando per convincere Giuseppead accettare il ruolo die capo... Segui su affaritaliani.it

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #24febbraio. Piano #vaccini flop, usata una fiala #AstraZeneca su… - amperrino : Pressing per Conte leader M5SMa la strada è comunque in salita - caremani : RT @sole24ore: La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #24febbraio. Piano #vaccini flop, usata una fiala #AstraZeneca su 10. Dl #… - ansia_interista : @totofaz @7Robymar Sono tutti in ritardo sul pressing. Skriniar salta la prima pressione e questo ha un effetto a c… - Cassio39592131 : Pressing della Lega su Draghi per riaperture e sottosegretari, mi piacerebbe vedere la faccia del kazzaro quando Gi… -