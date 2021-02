Palù (Aifa) avverte: la variante inglese prende il sopravvento (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palù (Aifa) avverte: la variante inglese sta prendendo il sopravvento. Si riproduce il 40-50% più facilmente della variante cinese Moratti: posticipare il vaccino per chi ha avuto il Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021): lastando il. Si riproduce il 40-50% più facilmente dellacinese Moratti: posticipare il vaccino per chi ha avuto il Covid su Notizie.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Mi piacerebbe che l’Italia, come auspicato anche dal presidente dell’Aifa prof. Palú, potesse avere una s… - Riccard30721419 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Mi piacerebbe che l’Italia, come auspicato anche dal presidente dell’Aifa prof. Palú, potesse avere una sua… - Turismopassione : Il presidente dell'aifa Palù, afferma, sul Corriere della Sera, che non servono chiusure totali. Forse cominciamo a svegliarci @paoloigna1 - GiampaoloScopa : 'Terza ondata? Virus non ha mai smesso di circolare. La variante inglese si affermerà' - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Terza ondata? Virus non ha mai smesso di circolare. La variante inglese si affermerà' -

Ultime Notizie dalla rete : Palù Aifa Palù (Aifa): 'Terza ondata? Virus non ha mai smesso di circolare. La variante inglese si affermerà' A parlare al Corriere della Sera è Giorgio Palù , presidente dell'Aifa - Agenzia italiana del farmaco. Sulla situazione dei contagi in crescita a Bresca, Palù precisa: Il presidente sottolinea poi ...

Palù: 'Terza ondata? Non ha senso, il virus non ha mai smesso di circolare, le varianti non sono più pericolose' Così Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco), che, riguardo il focolaio di Bresca precisa che 'non abbiamo più bisogno di avvertimenti. Sappiamo già che questo lignaggio ...

A parlare al Corriere della Sera è Giorgio, presidente dell'- Agenzia italiana del farmaco. Sulla situazione dei contagi in crescita a Bresca,precisa: Il presidente sottolinea poi ...Così Giorgio, presidente dell'(l'Agenzia italiana del farmaco), che, riguardo il focolaio di Bresca precisa che 'non abbiamo più bisogno di avvertimenti. Sappiamo già che questo lignaggio ...