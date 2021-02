Morte Gresini | il messaggio del figlio | ' Manchi come l' aria | buon viaggio'

SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - stanzaselvaggia : Alle ore 8 del mattino molti siti italiani non hanno ancora cancellato la bufala della morte di Gresini, già smenti… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Morte #Gresini, il #messaggio del #figlio #ciaofausto @GresiniRacing - Gazzetta_it : Morte #Gresini, il #messaggio del #figlio #ciaofausto @GresiniRacing -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Gresini

'Sarai per sempre il nostro tesoro più grande'. Lorenzo, figlio di Fausto, il due volte iridato di 125 e fondatore delRacing Team morto il 23 febbraio per Covid, ricorda il padre sui social con un lungo post. 'Impossibile esprimere a parole l'essenza della persona che sei sempre stato - si legge - Un Uomo ...in foto: Lorenzoaccanto al padre, Fausto (fonte Facebook) "Manchi come l'aria" . Il giorno dopo ladi papà Fausto , Lorenzodedica un altro messaggio molto toccante all'uomo "vero con le palle" , all'esempio di una vita, al padre che ha sempre sostenuto il figlio "in ogni parte di me, ...Fausto Gresini è morto a 60 anni. L'annuncio ufficiale in un tweet del Team Gresini: «La notizia che non avremmo mai ...Adesso resta da capire il futuro del team Gresini Racing, proprio ora che aveva deciso il grande salto in MotoGP Lascia la sua squadra Gresini Racing fondata nel 1997 a Faenza, dove lavorano 70 person ...