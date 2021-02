Montefusco | gestione illecita di materiale di risulta | denunciato imprenditore

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alladi rifiuti. I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino hannoil titolare di un’impresa edile, ritenuto responsabile di “di rifiuti”. Le verifiche hanno permesso di accertare che il predetto aveva commissionato dei lavori di sistemazione di un piazzale su di un fondo agricolo di, lavori che avvenivano mediante smaltimento di rifiuti provenienti da attività di costruzione e/o demolizione, con rilevante modifica ...

bassairpinia : MONTEFUSCO (AV) - GESTIONE ILLECITA DI MATERIALE DI RISULTA: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO UN IMPRENDITORE EDI… -

Ultime Notizie dalla rete : Montefusco gestione

anteprima24.it

... a cui appartiene Montemiletto, insieme a Candida, Lapio, Manocalzati, Montefalcione,, ...ed in particolare coloro che sono stati chiamati ed investiti direttamente ad affrontare la...Il Genoa, rilanciato dallaNicola, è sempre in lotta per evitare la retrocessione mentre ...al 76' e Fraschini all'83' per il 2 - 2, gol vincente di Giacomini all'88'), il 2 - 1 ...Montefusco (Av) – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tute ...Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di vio ...