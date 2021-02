Mertens in fase di recupero forze | Petagna ancora non in forma | salterà il Benevento

IagoAndrade14 : @napolista Speriamo di no I giocatori che ne fecero la fortuna sono in fase calante Lui farebbe fuori Mertens e Ins… - SoniaSodano : Con il #granada al #Napoli serviva come il pane uno come Mertens per velocità, tecnica e capacità di improvvisazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens fase

forzAzzurri

Una cosa è entrare ind'attacco, altra cosa è entrare per difendere un calcio d'angolo.? Non è più quello di 3 anni fa ma resta uno dei migliori giocatori visti in Serie A nel decennio. ...Il gruppo si è allenato sul campo 1 e, dopo una primadi Torelli ed esercitazione tecnica, la ... Ottime notizie invece da, che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Per quanto riguarda ...Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini. “Il doppio cambio in difesa del Napoli ci sta, per puntellare quella parte di campo in cui c'era ...Dopo una prima fase di torelli ed esercitazione tecnica la squadra ha svolto ... Terapie e lavoro personalizzato in campo palestra per Lozano. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo. Victor ...