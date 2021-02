Maurizio Lastrico ‘diventa’ prete? Lo scatto scatena il web: nuova avventura in vista? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Maurizio Lastrico pronto a rubare il posto a Don Matteo? L’ultimo scatto postato dal comico e attore scatena il web: cosa sappiamo al riguardo? L’edizione numero 12 di Don Matteo è stata un successo colossale e i fan non vedono loro di rivedere Terence Hill vestire nuovamente i panni del parroco più scatenato della televisione italiana. Dopo mesi di voci di corridoio sembra che la Rai sia pronta a girare la nuova serie e pare che le riprese partiranno il prossimo maggio. Tra i personaggi che il pubblico non vede l’ora di rivedere c’è sicuramente il PM Marco Nardi, interpretato dall’attore e comico Maurizio Lastrisco. Quest’ultimo ha scatenato il web con il suo ultimo post sui social nel quale si mostra in una veste ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)pronto a rubare il posto a Don Matteo? L’ultimopostato dal comico e attoreil web: cosa sappiamo al riguardo? L’edizione numero 12 di Don Matteo è stata un successo colossale e i fan non vedono loro di rivedere Terence Hill vestiremente i panni del parroco piùto della televisione italiana. Dopo mesi di voci di corridoio sembra che la Rai sia pronta a girare laserie e pare che le riprese partiranno il prossimo maggio. Tra i personaggi che il pubblico non vede l’ora di rivedere c’è sicuramente il PM Marco Nardi, interpretato dall’attore e comicoLastrisco. Quest’ultimo hato il web con il suo ultimo post sui social nel quale si mostra in una veste ...

GiovanniToti : Cosa succede in città? Qualche indizio. Un regista famoso, Fausto #Brizzi. Un attore genovese di cui siamo orgoglio… - FreddieTee : @turn_this_up Sprecato lì come Maurizio Lastrico in Don Matteo. Per non parlare della carriera da scrittore. Eccellente. -