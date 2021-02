«L’Isola dei Famosi 2021» | i primi concorrenti ufficiali e la conferma di Rosolino

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) A poco più di venti giorni dalla partenza, prevista per il 12 marzo in prima serata su Canale 5, L’Isola dei Famosi inizia a svelare le sue carte. Come anticipato da TvBlog, l’inviato che ogni settimana si collegherà con Ilary Blasi dall’Honduras sarà Massimiliano Rosolino, il campione olimpionico non certo nuovo al mondo televisivo. Nel 2003 Rosolino partecipa, infatti, a Ballando con le Stelle, mentre nel 2013 parte alla volta di Pechino Express condividendo la vittoria con l’amico Marco Maddaloni, che il caso vuole abbia vinto l’ultima edizione dell’Isola contro Marina La Rosa.