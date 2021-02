La Rappresentante di Lista, la queer band a Sanremo 2021 con «Amare» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A Sanremo 2021, questa volta, La Rappresentante di Lista gareggia tra i Campioni della 71°edizione del Festival, con la canzone Amare. Per il gruppo, formato dalla cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, si tratta di un debutto ufficiale nella kermesse, dopo aver partecipato all’edizione 2020 nella serata dei duetti per affiancare Rancore (in gara) e Dardust nel brano Luce (Tramonti A Nord Est) di Elisa.La Rappresentante di Lista (LRDL) deve il nome del gruppo quando, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Veronica si iscrisse come Rappresentante di Lista di uno dei vari partiti politici; del resto la band nasce appunto nello stesso ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A, questa volta, Ladigareggia tra i Campioni della 71°edizione del Festival, con la canzone. Per il gruppo, formato dalla cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina, si tratta di un debutto ufficiale nella kermesse, dopo aver partecipato all’edizione 2020 nella serata dei duetti per affiancare Rancore (in gara) e Dardust nel brano Luce (Tramonti A Nord Est) di Elisa.Ladi(LRDL) deve il nome del gruppo quando, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Veronica si iscrisse comedidi uno dei vari partiti politici; del resto lanasce appunto nello stesso ...

