Kristina Gallo | la morte è un giallo | “Non furono cause naturali”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riacceso il cellulare di, trovata senza vita a Bologna 2 anni fa, laè un: “Non”. Trovata morta il 25 marzo 2019 nella sua casa in Bolognina, a quanto parepotrebbe non essere deceduta per. Questo quanto emerge in queste ore su quella che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Grunf1966 : Il telefono della donna, avrebbe ripreso vita portando gli inquirenti a una ipotesi tutt’altro che campata per aria… - Italia_Notizie : Il mistero del cellulare riacceso un anno dopo la morte di Kristina - Henriqu57066609 : RT @ilgiornale: Si è forse a una svolta nel caso della morte di Kristina Gallo, il cui corpo è stato rinvenuto cadavere quasi due anni fa.… - ilgiornale : Si è forse a una svolta nel caso della morte di Kristina Gallo, il cui corpo è stato rinvenuto cadavere quasi due a… -

, la donna di 30 anni trovata morta il 25 marzo 2019 nella sua casa in Bolognina, potrebbe non essere deceduta per cause naturali ma potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio . ...Un giallo giunto ad una svolta importante, quello relativo alla morte della giovane, la 30enne trovata senza vita il 25 marzo 2019 nella sua casa a Bologna. A quasi due anni da quel decesso misterioso, stando a quanto riferisce Corriere della Sera , il cellulare della ...Riacceso il cellulare di Kristina Gallo, trovata senza vita a Bologna 2 anni fa, la morte è un giallo: "Non furono cause naturali".Kristina Gallo, la donna di 30 anni trovata morta il 25 marzo 2019 nella sua casa in Bolognina, potrebbe non essere deceduta per cause naturali ma potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio. L ...