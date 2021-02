IndyCar, Grosjean nuovamente in pista: “Volevo solo tornare a guidare” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il pilota Romain Grosjean è finalmente tornato in pista dopo lo spaventoso incidente nel GP del Bahrain in Formula 1. Il francese, che dal prossimo anno gareggerà per la Dale Coyne Racing in IndyCar, ha effettuato il test al Barber Motorsports Park in Alabama, guidando la monoposto che lo accompagnerà per la prossima stagione. “E’ stato come tornare a casa, tornare a guidare era il mio unico desiderio. All’inizio ovviamente non è stato facile perché i muscoli erano freddi, ma poi le cose sono andate meglio. Non sento perfettamente la macchina per via di una vescica“. Grosjean, che ha indossato un casco disegnato dai suoi figli, ha detto: “Avrei dovuto indossarlo per l’ultimo Gran Premio della stagione, ma non ho potuto. Lo conserverà per la prossima stagione. Durante ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il pilota Romainè finalmente tornato indopo lo spaventoso incidente nel GP del Bahrain in Formula 1. Il francese, che dal prossimo anno gareggerà per la Dale Coyne Racing in, ha effettuato il test al Barber Motorsports Park in Alabama, guidando la monoposto che lo accompagnerà per la prossima stagione. “E’ stato comea casa,era il mio unico desiderio. All’inizio ovviamente non è stato facile perché i muscoli erano freddi, ma poi le cose sono andate meglio. Non sento perfettamente la macchina per via di una vescica“., che ha indossato un casco disegnato dai suoi figli, ha detto: “Avrei dovuto indossarlo per l’ultimo Gran Premio della stagione, ma non ho potuto. Lo conserverà per la prossima stagione. Durante ...

Motorsport_IT : #IndyCar | Grosjean soddisfatto del primo test in IndyCar???? - sportface2016 : IndyCar, #Grosjean nuovamente in pista: “Volevo solo tornare a guidare” - autosprint : #Grosjean, comincia l'avventura in #IndyCar ?? - FormulaPassion : Esordio al volante di una #IndyCar per Romain #Grosjean - dinoadduci : Grosjean è tornato in pista in IndyCar: 'Mi sono sentito come a casa. Paura? Macché' -