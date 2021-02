Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 24 febbraio | un triangolo molto pericoloso

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il24: Federico è sempre più preso da Ludovica, ma lei ha altro per la testa. Federico è pazzo di Ludovica, ma lei è sempre più coinvolta negli intrighi del Mantovano. La ragazza si è offerta di aiutare Marcello e adesso non sa più come uscire da questa situazione. Anche L'articolo proviene da YesLife.it.