Governo: frizioni tra partiti, stallo in Cdm su sottosegretari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri è sospeso da circa 40 minuti a causa di frizioni tra i partiti sulla lista dei sottosegretari. "Non sta filando liscio, affatto...", dicono fonti di Governo all'Adnkronos prima che il Cdm venisse improvvisamente sospeso. "Un po' di caselle, più d'una, non vanno bene", rivela poi un'altra fonte di Governo durante la sospensione del Cdm. Tra i motivi di dissidio, l'indicazione del forzista Giorgio Mulé all'Editoria, che vedrebbe contrari i dem. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri è sospeso da circa 40 minuti a causa ditra isulla lista dei. "Non sta filando liscio, affatto...", dicono fonti diall'Adnkronos prima che il Cdm venisse improvvisamente sospeso. "Un po' di caselle, più d'una, non vanno bene", rivela poi un'altra fonte didurante la sospensione del Cdm. Tra i motivi di dissidio, l'indicazione del forzista Giorgio Mulé all'Editoria, che vedrebbe contrari i dem. (segue)

CorriereUmbria : Consiglio dei ministri sospeso: frizioni tra i partiti sulle nomine dei sottosegretari #governo #Draghi… - PulcinoRossoner : RT @Matte_Schiavon: III) il sodalizio, non con poche frizioni, con Michele Santoro tra il 2006 e il 2015, che gli ridà voce mediatica dopo… - SoloCristy : RT @Matte_Schiavon: III) il sodalizio, non con poche frizioni, con Michele Santoro tra il 2006 e il 2015, che gli ridà voce mediatica dopo… - Matte_Schiavon : III) il sodalizio, non con poche frizioni, con Michele Santoro tra il 2006 e il 2015, che gli ridà voce mediatica d… -