Governo | ecco quote sottogoverno | 11 M5S | 9 Lega | 6 Pd | 6 Fi | 2 Iv e 1 Leu** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Forza Italia incassa 5 sottosegretari e un viceministro. Nel dettaglio, si tratta di tre deputati (Francesco Paolo Sisto alla Giustizia, Giorgio Mulè alla Difesa e Deborah Bergamini ai Rapporti con il Parlamento) e due senatori (Giuseppe Moles all'Editoria e Francesco Battistoni all'Agricoltura). Mentre il senatore Gilberto Pichetto Fratin va allo Sviluppo economico come 'vice' del leghista Giancarlo Giorgetti. Nella lista dei sottosegretari manca il rappresentante dell'Udc: in lizza c'erano Antonio Saccone e Paola Binetti, con quest'ultima favorita per il principio del 50% dellerosa. Dei 'piccoli' della coalizione di centrodestra non c'è neanche un esponente di 'Cambiamo', il movimento fondato da Giovanni Toti. E' dentro il team di 'Super Mario', invece, 'Noi con l'Italia ' di Maurizio Lupi con il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. I ...