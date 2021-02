Giustizia in corso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «I Rider non sono schiavi, ma cittadini», questa la pesante affermazione di Francesco Greco, Procuratore Capo della procura di Milano, che potrebbe cambiare per sempre il mondo del Delivery. Il tema ci sta a cuore e lo abbiamo affrontato più volte in passato segnalando le anomalie di un sistema che coinvolge diversi attori, compresi noi in qualità di consumatori. Il fatto nuovo è eclatante per le conseguenze che produrrà, infatti, la Procura della Repubblica di Milano, ha indagato per mesi, svolto verifiche sulle reali condizioni di lavoro, interrogato migliaia di fattorini, controllato le eventuali violazioni delle norme di sicurezza e, infine, emesso sanzioni per un ammontare faraonico di 733 milioni di euro, nonché la ancor più clamorosa ingiunzione alle aziende indagate (Uber Etas, Glovo, Deliveroo e Just Eat) di assumere 60.000 fattorini. Alle aziende vengono mosse molte ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «I Rider non sono schiavi, ma cittadini», questa la pesante affermazione di Francesco Greco, Procuratore Capo della procura di Milano, che potrebbe cambiare per sempre il mondo del Delivery. Il tema ci sta a cuore e lo abbiamo affrontato più volte in passato segnalando le anomalie di un sistema che coinvolge diversi attori, compresi noi in qualità di consumatori. Il fatto nuovo è eclatante per le conseguenze che produrrà, infatti, la Procura della Repubblica di Milano, ha indagato per mesi, svolto verifiche sulle reali condizioni di lavoro, interrogato migliaia di fattorini, controllato le eventuali violazioni delle norme di sicurezza e, infine, emesso sanzioni per un ammontare faraonico di 733 milioni di euro, nonché la ancor più clamorosa ingiunzione alle aziende indagate (Uber Etas, Glovo, Deliveroo e Just Eat) di assumere 60.000 fattorini. Alle aziende vengono mosse molte ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia corso La politica della salute e la sovranità del popolo ... la giustizia sociale, le classi sociali più sfruttate e marginalizzate, la libertà dai soprusi dei ...della transizione...) hanno una grande responsabilità storica per quel che è successo nel corso ...

TAR Liguria, il Covid fa calare del 16% i contenziosi: 789 ricorsi contro i 939 del 2019 ... Giuseppe Caruso, nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario che a causa delle ... 'Grazie al processo amministrativo telematico - ha commentato Caruso - la giustizia ha funzionato in ...

Human Freedom 2021, a Palermo dibattiti e performance sulla giustizia climatica Si svolgerà sabato alle 20, in streaming, la conferenza di chiusura della campagna sulla giustizia climatica del programma internazionale Human Fredom 2021 , ...

