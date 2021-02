Gattuso | il segnale che serve per evitare l’esonero

peppelof : @violanews La conferma di Prandelli o l'arrivo di Gattuso sarebbe la conferma della mediocrità. O Sarri o un profil… - napolista : CorSport: Adl e Gattuso non si parlano più, ma ci sarà esonero solo in caso di crollo con il Granada I due hanno sm… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino: “Il silenzio stampa è un chiaro segnale della società nei confr… - BluLikeSky : Qualche segnale di vita c'è stato oggi,considerato gli zombies che abbiamo a disposizione. Gol regalati,ma se abbia… - PaPaganini : @pako_1973 Pasquale il Napoli deve dare una svolta al suo campionato. Troppe polemiche, Gattuso in discussione. Dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso segnale

... uomini contati e scelte quasi obbligate, oggiproverà la squadra da opporre al Granada. ... in un momento di evidente difficoltà gli azzurri sono chiamati a reagire e a dare unforte ...... Sturaro: "Trampolino di lancio per la mia seconda parte di carriera" Juventus, Bonucci: "... Rebic e Haller? Mi mancano" Atalanta, Gosens: "Rimonta subita brutto, non siamo favoriti per ...Mertens è recuperato, una buona notizia per Gattuso: l'attaccante belga ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e sarà disponibile per il ritorno dei sedicesimi di ...Quando è arrivato a Napoli, a gennaio 2020, Matteo Politano sapeva che per strappare una maglia da titolare avrebbe dovuto vedersela con Josè Callejon: ...