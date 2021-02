First Capital, operatività su azioni proprie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 5 e il 19 febbraio 2021 inclusi, ha acquistato 3.850 azioni proprie, pari allo 0,151% dell’attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 17,921 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 68.997,50 euro. Pertanto, al 22 febbraio, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 50.698 azioni proprie, pari all’1,985% del Capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari, si muove in territorio negativo First Capital che si attesta a 17,4 euro, con un calo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di, tra il 5 e il 19 febbraio 2021 inclusi, ha acquistato 3.850, pari allo 0,151% dell’attualee sociale, ad un prezzo medio unitario di 17,921 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 68.997,50 euro. Pertanto, al 22 febbraio, essendo presenti altregià in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 50.698, pari all’1,985% dele sociale. Intanto, a Piazza Affari, si muove in territorio negativoche si attesta a 17,4 euro, con un calo ...

MKT_INS : Le quotazioni dei titoli della società che investe sulle small cap italiane, quotate e in fase di pre-Ipo, hanno av… - novaccino_nati : RT @ZombieBuster5: In India non hanno mai nascosto l’utilizzo di farmaci come #idrossiclorochina e #invermectina x la cura precoce dell’inf… - grutli : RT @Umby_1982: In India primo giorno senza decessi covid. Loro sono 1Milardo e mezzo, ma non hanno aspettato il vaccino. Prevenzione con iv… - SimoneSantuelli : RT @actarus1070: In India (oltre 1 miliardo di persone) hanno raggiunto quasi zero vittime da Covid, senza il vaccino (0 % vaccinati). Mir… -

Ultime Notizie dalla rete : First Capital First Capital, NAV a 21,8 euro a fine dicembre 2020 First Capital ha comunicato che al 31 dicembre 2020 il Net Asset Value consolidato era pari a 54,9 milioni di euro, corrispondente a un NAV per azione in circolazione di 21,8 euro. La compagnia ha ...

First Capital: Net Asset Value al 31 dicembre 2020 pari a euro 21,8 per azione First Capital S.p. A. ("First Capital" o la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che ...

First Capital, NAV a 21,8 euro a fine dicembre 2020 SoldiOnline.it First Capital, NAV a 21,8 euro a fine dicembre 2020 First Capital ha comunicato che al 31 dicembre 2020 il Net Asset Value consolidato era pari a 54,9 milioni di euro, corrispondente a un NAV per azione in circolazione di 21,8 euro. La compagnia ha pre ...

BMO Financial Group Reports First Quarter 2021 Results BMO's First Quarter 2021 Report to Shareholders, including the unaudited interim consolidated financial statements for the period ended January 31, 2021, ...

ha comunicato che al 31 dicembre 2020 il Net Asset Value consolidato era pari a 54,9 milioni di euro, corrispondente a un NAV per azione in circolazione di 21,8 euro. La compagnia ha ...S.p. A. ("" o la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che ...First Capital ha comunicato che al 31 dicembre 2020 il Net Asset Value consolidato era pari a 54,9 milioni di euro, corrispondente a un NAV per azione in circolazione di 21,8 euro. La compagnia ha pre ...BMO's First Quarter 2021 Report to Shareholders, including the unaudited interim consolidated financial statements for the period ended January 31, 2021, ...