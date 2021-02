F1, Mario Isola: “Gara sprint? Sono favorevole, ma bisogna valutare con attenzione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre l’inizio del Mondiale di F1 si avvicina e tutte le scuderie iniziano piano piano a svelare le loro monoposto per l’avventura iridata del 2021, nel massimo campionato automobilistico Sono tante le questioni che tengono banco. Una di queste ad esempio è quella legata alla possibile introduzione della “Gara sprint”, sulla quale Mario Isola (responsabile Pirelli in F1) – intervistato dal sito specializzato f1ingenerale.com – si è così espresso: “Io vedo bene le nuove idee. bisogna valutare bene con attenzione il fatto di volerle provare quest’anno, ma può essere positivo”. Poi ha continuato così :“bisogna fare un ragionamento insieme alle squadre. Non sempre l’idea che pensi sia quella del secolo poi si rivela tale. So che con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mentre l’inizio del Mondiale di F1 si avvicina e tutte le scuderie iniziano piano piano a svelare le loro monoposto per l’avventura iridata del 2021, nel massimo campionato automobilisticotante le questioni che tengono banco. Una di queste ad esempio è quella legata alla possibile introduzione della “”, sulla quale(responsabile Pirelli in F1) – intervistato dal sito specializzato f1ingenerale.com – si è così espresso: “Io vedo bene le nuove idee.bene conil fatto di volerle provare quest’anno, ma può essere positivo”. Poi ha continuato così :“fare un ragionamento insieme alle squadre. Non sempre l’idea che pensi sia quella del secolo poi si rivela tale. So che con ...

