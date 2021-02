Douglas Costa | «La Juve vincerà la Serie A Sul mio futuro…»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), esterno del Bayern Monaco in prestito dallantus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni, esterno del Bayern Monaco in prestito dallantus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. BAYERN MONACO – «Hanno un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League. Vinceremo di nuovo, anche in Bundesliga». MUSIALA – «È fortissimo, ha una qualità pazzesca. Anche contro il Lipsia è entrato e ha fatto gol». GUARDIOLA – «Fenomeno. È un duro, ama lavorare tantissimo. Se lui ti vede ad un certo livello di forma ti vuole sempre a quello, ti chiede il ...

Douglas Costa parla del suo Bayern Monaco, della Champions e dell'infortunio: le parole del giocatore dei bavaresi ...