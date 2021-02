“Devo proprio dirlo” Ma fa una gaffe Bianca Guaccero | che scivolone! Non si è proprio resa conto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuova puntata di Detto Fatto e nuovo spazio per Jonathan Kashanian con la sua SuperClassifa Jon. L’argomento della rubrica sempre molto seguita dal pubblico è stato il Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 senza pubblico. Si è parlato dei vari co-conduttori che affiancheranno Amadeus, in particolare di Barbara Palombelli. Amadeus ha spiegato così la scelta. “Una collega ma anche la conduttrice più presente sul piccolo schermo, oltre a essere una brava giornalista”. Amadeus con queste parole chiarisce la scelta di avere Barbara Palombelli sul palco dell’Ariston, la quarta sera del Festival di Sanremo edizione 2021. Palombelli, 67 anni moglie di Francesco Rutelli e volto Mediaset ha curriculum di tutto rispetto; attualmente è impegnata in ben tre programmi sulle reti Mediaset: Forum su Canale5, lo Sportello di Forum e Stasera Italia su Rete4. (Continua dopo la ...

pecoraneragds : devo proprio scappare dal dentista - cilucille1 : si sono proprio già messe d'accordo che devo spendere intorno ai 40 euro VA BENEEEEEE - SalvoAmatoStan : Puntata molto godibile. Ho apprezzato proprio tutto. Le scene finali con Ade, Marta e Umberto sono state fantastica… - andaaducharte : RT @giansainato: @DMVIP_60 @pazzeska4 @Senzanomeconlak @indecisissimo è la verità e viene proprio da chi era dentro la casa e basta mi stop… - AquiiNoRego : RT @giansainato: @DMVIP_60 @pazzeska4 @Senzanomeconlak @indecisissimo è la verità e viene proprio da chi era dentro la casa e basta mi stop… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo proprio

Il Gazzettino

... August Harrison Goldsmith stato assolutamente puntuale ed arrivatoalla data di scadenza condivide la Moore - . Eravamo preparati ad innamorarci in tutti i modi inediti, maammettere ...Il primo a presentarsi in sala stampa è l'allenatore del Forlì, Beppe Angelini : 'giudicare il ... 'A noi in questa stagione è mancatoquesto: essere consapevoli di dover difenderci in un ...