Cut crease | cos’è e come realizzarlo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Prima Twiggy e Sophia Loren, poi Adele e Lana Del Rey. Il Cut Crease è il trucco occhi revival che trasporta nel nuovo millennio il make-up anni Sessanta. Ecco come realizzarlo step by step, tra tradizione e innovazioni social. Sono ben 4,2 milioni i post Instagram all’hashtag #cutcrease, eppure, le origini di questo trucco occhi non potrebbero essere più lontane dai social media. Sono i rivoluzionari anni Sessanta, infatti, la culla della tecnica del Cut Crease, la stessa che ha regalato a Twiggy i suoi inconfondibili occhi da bambola. Nato per dare profondità allo sguardo, il Cut Crease gioca con contrasti ed effetti chiaro-scuro, che si intrecciano creando una linea netta in corrispondenza della piega dell’occhio, rendendo lo sguardo molto penetrante.