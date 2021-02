Covid, il Molise chiederà l'intervento dell'esercito per più terapie intensive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Afp Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, chiederà al ministero della Difesa l'intervento dell'esercito per l'attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Afp Il presidentea Regione, Donato Toma,al ministeroa Difesa l'per l'attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia ...

