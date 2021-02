Covid | Fda conferma sicurezza ed efficacia vaccino Johnson & Johnson

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Washington, 24 feb. (Adnkronos Salute) - L'agenzia regolatoria Usa Food and Drug Administration hato lae l'delanti-a singola dose della, specialmente contro i casi gravi. L'analisi della Fda, riporta il 'Washington Post', ha rilevato che ilpreviene le malattie gravi che si traducono in ospedalizzazioni e decessi. Questo apre la strada a una probabile autorizzazione algià a partire da questa settimana. Se autorizzato, quello di J;J diventerebbe il terzoimpiegato negli Stati Uniti.

demiandiniz : RT @Corriere: Fda conferma, vaccino monodose Johnson & Johnson funziona bene - Corriere : Fda conferma, vaccino monodose Johnson & Johnson funziona bene - RCN_101 : #COVID19 , #FDA : 'Forte protezione dal vaccino Johnson - InvestingItalia : Covid-19, vaccino Johnson & Johnson monodose efficace e sicuro - Fda - - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fda: 'Forte protezione dal vaccino Johnson&Johnson' #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fda

TGCOM

La Food and Drug Administration (), l'agenzia che vigila sull'immissione dei nuovi farmaci nel mercato statunitense, ha pubblicato dei documenti secondo i quali il nuovo vaccino contro il- 19 di Johnson & Johnson sarebbe ...... o precedenti infezioni da SARS - CoV - 2', è scritto nell'analisi del vaccino effettuata dalla. 'In tutta Europa, c'è un urgente bisogno di ulteriori vaccini contro il- 19, e la ...Potrebbe segnare una svolta nella campagna vaccinale di massa, in quanto è un vaccino monodose che non necessita del richiamo ...Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson potrebbe essere autorizzato negli Usa già a partire da questa settimana. La Food and Drug Administration statunitense ha confermato la sicurezza e l'efficacia d ...