Covid, Consulta: misure restrittive spettano a Stato, non a Regioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stabilire le misure necessarie di contrasto al Covid spetta allo Stato e non alle Regioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale accogliendo il ricorso del governo contro la legge anti - Dpcm della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stabilire lenecessarie di contrasto alspetta alloe non alle. Lo ha stabilito la Corte costituzionale accogliendo il ricorso del governo contro la legge anti - Dpcm della ...

MediasetTgcom24 : Covid, Consulta: misure restrittive spettano a Stato, non a Regioni #covid - AlbertoEnricoA2 : RT @HuffPostItalia: Consulta mette fine alla disputa: sulle misure Covid decide lo Stato, non le Regioni - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Consulta mette fine alla disputa: sulle misure Covid decide lo Stato, non le Regioni - MoniShantiRani : RT @senzasinistra: Sei contenta @vitalba che finalmente la Consulta abbia confermato, dopo un anno, quel che dici dall’inizio? E cioè che… - StraNotizie : Valle d'Aosta, altolà della Consulta alle Regioni: sul Covid decide solo Roma -