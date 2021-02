Covid, Berlusconi “Risarcimenti immediati per ogni chiusura” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo governo, che io ho fortissimamente voluto, è indubbiamente un'anomalia, determinata da circostanze straordinarie. Nell'imboccare questa strada, tutti erano consapevoli delle difficoltà, ma anche della gravità del momento. Sarebbe assurdo che questa consapevolezza venisse meno in corso d'opera. Naturalmente sappiamo tutti che appena le condizioni lo consentiranno, torneremo a dividerci. Magari con più civiltà e più maturità rispetto al passato perchè l'ora più dura ha imposto a tutti un supplemento di ragionevolezza. Ma ci vorrà tempo, perchè, purtroppo, da questo disastro non si uscirà in pochi mesi”. Lo dice in un'intervista al Messaggero il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.Sulla lotta alla pandemia, il presidente di Forza Italia sottolinea: “Alcuni scienziati chiedono un lockdown generalizzato per qualche settimana, come del resto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo governo, che io ho fortissimamente voluto, è indubbiamente un'anomalia, determinata da circostanze straordinarie. Nell'imboccare questa strada, tutti erano consapevoli delle difficoltà, ma anche della gravità del momento. Sarebbe assurdo che questa consapevolezza venisse meno in corso d'opera. Naturalmente sappiamo tutti che appena le condizioni lo consentiranno, torneremo a dividerci. Magari con più civiltà e più maturità rispetto al passato perchè l'ora più dura ha imposto a tutti un supplemento di ragionevolezza. Ma ci vorrà tempo, perchè, purtroppo, da questo disastro non si uscirà in pochi mesi”. Lo dice in un'intervista al Messaggero il leader di Forza Italia Silvio.Sulla lotta alla pandemia, il presidente di Forza Italia sottolinea: “Alcuni scienziati chiedono un lockdown generalizzato per qualche settimana, come del resto ...

