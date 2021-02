Covid, aumentano i disturbi alimentari e i ricoveri per i minori di 14 anni: “Un trauma per loro trovarsi soli, in situazioni di angoscia” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tema dei disturbi del comportamento alimentare (Dca) non è di per sé un’assoluta novità. Se ne parlava già negli anni ‘70, quando ne soffrivano soprattutto le giovani classi agiate. Negli ultimi anni la problematica è sempre più trasversale e non si limita alla fascia di età a rischio (15-25 anni) e al sesso femminile: colpisce sempre più i maschi e individui dai 40 ai 50 anni. E a mostrare segni di disagio alimentare sono pure i bambini di 8-11 anni, un fenomeno tristemente battezzato “baby anoressia”. La dottoressa Deborah Colson, psicologa e psicoterapeuta dell’associazione no profit Arp (promotrice del progetto FoodNet), parla di una vera e propria epidemia. “Secondo i dati 2018 del Ministero della salute, in Italia soffrono di disturbi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tema deidel comportamento alimentare (Dca) non è di per sé un’assoluta novità. Se ne parlava già negli‘70, quando ne soffrivano soprattutto le giovani classi agiate. Negli ultimila problematica è sempre più trasversale e non si limita alla fascia di età a rischio (15-25) e al sesso femminile: colpisce sempre più i maschi e individui dai 40 ai 50. E a mostrare segni di disagio alimentare sono pure i bambini di 8-11, un fenomeno tristemente battezzato “baby anoressia”. La dottoressa Deborah Colson, psicologa e psicoterapeuta dell’associazione no profit Arp (promotrice del progetto FoodNet), parla di una vera e propria epidemia. “Secondo i dati 2018 del Ministero della salute, in Italia soffrono di...

