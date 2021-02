Congo, Di Maio riferisce in Senato: “Chiesta l’apertura di un’inchiesta all’Onu”. Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Congo, Di Maio riferisce in Senato: “Chiesta l’apertura di un’inChiesta all’Onu” Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferisce in Senato in merito all’attentato in Congo che ha portato all’uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, sottolineando di aver attivato tutti i metodi possibile per fare luce sulla vicenda e di aver richiesto formalmente l’apertura di un’inChiesta all’Onu e al Programma Alimentare Mondiale. Fonte: Senato Web Tv Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021), Diin: “di un’in” Il ministro degli Esteri Luigi Diinin merito all’attentato inche ha portato all’uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, sottolineando di aver attivato tutti i metodi possibile per fare luce sulla vicenda e di aver richiesto formalmentedi un’ine al Programma Alimentare Mondiale. Fonte:Web Tv

Agenzia_Ansa : In Italia i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in #Congo. A Ciam… - HuffPostItalia : Italiani uccisi in Congo, Draghi e Di Maio accolgono le salme al rientro: 'L'Italia non vi dimenticherà mai' - Tg3web : Il ministro degli Esteri Di Maio è stato sentito alla Camera nell'audizione sull'attacco in Congo. Un lungo applaus… - DavidMorello9 : RT @FedericoDezzani: Gli scimpanzè del Congo insoddisfatti dalle comunicazioni con la Farnesina: manca chiarezza nelle richieste di Di Maio. - LexieVillanelle : RT @ilriformista: Di Maio scarica la responsabilità sull'Onu per l'agguato in Congo in cui hanno perso la vita l'ambasciatore Luca Attanasi… -