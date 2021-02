Can Yaman e Diletta Leotta smentiscono i rumors, belli e affiatati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nonostante i dubbi e le malelingue, la storia fra Diletta Leotta e Can Yaman sembra procedere a gonfie vele: lui la accompagna persino dal parrucchiere Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@DilettaLeotta) I due fidanzati più chiacchierati del momento hanno sconvolto nuovamente tutti gli appassionati di questa “saga”, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nonostante i dubbi e le malelingue, la storia frae Cansembra procedere a gonfie vele: lui la accompagna persino dal parrucchiere Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@) I due fidanzati più chiacchierati del momento hanno sconvolto nuovamente tutti gli appassionati di questa “saga”, L'articolo proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta dal parrucchiere, Can Yaman la accompagna #dilettaleotta - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - MeryDambrosio : RT @BiasiErika: 'Questo Can non esiste più,l'ho distrutto,ucciso. Dimenticalo' 'L'ho dimenticato,ma l'ho pagata cara'?? Fa male vederli co… - karina_102021 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: I piedi di Can Yaman più cercati su Google di quelli di Chiara Ferragni -