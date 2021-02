Calcio e Finanza: Tim aiuta Dazn per i diritti della Serie A per “vendicarsi” di Sky Wifi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tim, già sponsor della Serie A, è entrata con forza nella corsa ai diritti tv del campionato, affiancando Dazn nel caso in cui la piattaforma di streaming si aggiudicasse la trasmissione delle partite nel prossimo triennio. Dietro questa partnership commerciale e tecnologica, scrive Calcio e Finanza, c’è la mano di Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim (napoletano) con un lungo passato professionale a stretto contatto con Gianni e Umberto Agnelli in Fiat. Ma soprattutto, scrive ancora Calcio e Finanza, secondo la maggior parte degli osservatori “quella di Tim sembra anche una risposta all’invasione di campo di Sky nel settore delle telecomunicazioni con il lancio di Sky Wifi: una scelta strategica che avrebbe quindi portato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tim, già sponsorA, è entrata con forza nella corsa aitv del campionato, affiancandonel caso in cui la piattaforma di streaming si aggiudicasse la trasmissione delle partite nel prossimo triennio. Dietro questa partnership commerciale e tecnologica, scrive, c’è la mano di Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim (napoletano) con un lungo passato professionale a stretto contatto con Gianni e Umberto Agnelli in Fiat. Ma soprattutto, scrive ancora, secondo la maggior parte degli osservatori “quella di Tim sembra anche una risposta all’invasione di campo di Sky nel settore delle telecomunicazioni con il lancio di Sky: una scelta strategica che avrebbe quindi portato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Finanza Pinot Ottina, l'italiano che scoprì Pelé partendo da un campo per prigionieri di guerra A nemmeno vent'anni si era arruolato nella Guardia di Finanza ed era stato spedito in Somalia, dove ... E per anni aveva combattuto la noia del "pow" , giocando a calcio e - soprattutto - guardando ...

Il naufragio del Titanic e le colpe dei pirati Ogni settimana il commento di Luca Pisapia sugli intrecci tra finanza e calcio Luca Pisapia 24.02.2021 Luca Pisapia 24.02.2021 Leggi più tardi Come possa Dazn, che domenica con il derby di Milano ha stabilito il record con 2,2 milioni di spettatori , ovvero meno ...

Esclusivo/Il Cfo dell'Inter: «Ecco i piani di Suning» Calcio e Finanza Inter, assist dalla UEFA sul pagamento degli stipendi Inter stipendi UEFA, il 31 marzo è il termine per le licenze delle coppe europee 2021/22, ma il controllo è meno pressante del previsto ...

Il broker che truffò Conte e Lippi ha gestito oltre 1,8 mld Calciatori truffati Bochicchio, non solo i 24 milioni di euro dell'allenatore dell'Inter: la cifra gestita dal broker è nettamente superiore ...

