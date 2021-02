Bomb Rush Cyberfunk è l' irresistibile graffiti game ispirato a Jet Set Radio

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fate parte dei tanti nostalgici dell'era Dreamcast? Non temete, sta arrivando, con le sue vibrazioni alla Jet Set. Lo stile decisamente non manca alla produzione di Team Reptile, almeno stando a quanto vediamo dal trailer di presentazione odierno. Il gioco uscirà su una pletora di piattaforme (l'unica attualmente confermata, tuttavia, è Steam) e porterà tanta azione sui nostri schermi, contornata da una visione artistica sicuramente degna di nota. La sinossi ci rende noti che potremo creare la nostra "firma" personale e ballare, fare, affrontare le forze del decoro pubblico mentre giriamo liberamente per la metropoli che fa da sfondo al gioco. Leggi altro...