Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa e presidente del consorzio Optel e di Microproducts It, è coinvolto in un'operazione della Guardia di Finanza nell'ambito nell'ambito dell'inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina, durante la prima ondata di covid. Nella stessa operazione, su ordine del Gip di Roma, è finito agli arresti domiciliari Edisson Jorge San Andres Solis, mentre sono stati interditti dall'esercizio di attività d'impresa e dalla possibilità di ricoprire incarichi o uffici direttivi lo stesso Benotti; l'ad di Microproducts It, Daniela Rossana Guarnieri; Andrea Vincenzo Tommasi, titolare della Sunsky srl e Khouzam Georges Fares. L'ipotesi di reato è quella di traffico di influenze illecite in concorso e ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa e presidente del consorzio Optel e di Microproducts It, è coinvolto in un'Guardia di Finanza nell'ambito nell'ambito dell'inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni diprovenienti dalla Cina, durante la prima ondata di covid. Nella stessa, su ordine del Gip di Roma, è finito agli arresti domiciliari Edisson Jorge San Andres Solis, mentre sono stati interditti dall'esercizio di attività d'impresa e dalla possibilità di ricoprire incarichi o uffici direttivi lo stesso Benotti; l'ad di Microproducts It, Daniela Rossana Guarnieri; Andrea Vincenzo Tommasi, titolareSunsky srl e Khouzam Georges Fares. L'ipotesi di reato è quella di traffico di influenze illecite in concorso e ...

Agenzia_Italia : Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine - vinnix63 : RT @Agenzia_Italia: Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine - alfredo_ferdi : RT @Agenzia_Italia: Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine - emanuelmme1 : RT @Agenzia_Italia: Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Benotti coinvolto con Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso mascherine Benotti coinvolto con altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso ...

Io, Arcuri, Palazzo Chigi e le mascherine cinesi. La versione di Benotti "Vengo coinvolto, mi metto all'opera e cerco di fare tutto quello ... I CONTATTI CON SOLIS Benotti ha contatti anche con Jorge Solis, ...

altre 4 persone in un'operazione della GdF sul caso ..."Vengo, mi metto all'opera e cerco di fare tutto quello ... I CONTATTISOLISha contatti ancheJorge Solis, ...