Benitez | “Tornare a Napoli? Ho un grande rapporto con i tifosi ma…”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Un ritorno a? Ho uncoi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo”. Lo ha detto Rafa, ex allenatore azzurro, intervenuto a Radio Onda Cero. Il tecnico spagnolo ha parlato anche dei suoi vecchi calciatori. “Zapata? Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo, ac’erano anche Higuain e Mertens e lui, per questo, non ebbe molto spazio”, ha ricordato. “Koulibaly e Ghoulam erano giovani, come lui, cresciuti al fianco di calciatori esperti come Albiol”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

maxferrara : @Torrenapoli1 sarebbe coerente da Mr. Benitez ricevere una risposta ben negativa, e spero che cosi faccia, poichè l… - RinaldiPaolo2 : @1926_cri Benitez, Sarri, Spalletti, Allegri vogliono ingaggi sontuosi ma sono giustamente ambiziosi a livello spor… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - De Laurentiis ha chiesto a Benitez di tornare al Napoli: la risposta di Rafa - infoitsport : GAZZETTA - De Laurentiis ha chiesto a Benitez di tornare al Napoli: la risposta di Rafa - grecben : Per trovare l'ultima vincitrice di una #UCL che giocasse con una difesa a 5/a 3 si deve probabilmente tornare al 20…

Commenta per primo Il Napoli vuole e devein Champions League . Senza la qualificazione alla massima competizione europea per il ... il presidente avrebbe già esonerato Gattuso segli ...Commenta per primo Rino Gattuso resta in discussione, ma la sua posizione non è in bilico. Lo rivela La Gazzetta dello Sport , spiegando che Rafapotrebbema per l'inizio della prossima stagione. I profili preferiti per la panchina, Italiano e Juric, sono impegnati con Spezia e Verona."Un ritorno a Napoli? Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire" ...Ritorno di Benitez a Napoli? il tecnico spagnolo non conferma e non smentisce la possibilità di tornare sulla panchina azzurra. l’ex allenatore del Napoli, che ha parlato a Onda Cero. La redazione di ...