Belen frena sulle nozze con Antonino | ' Non so se mi piacerebbe rimettere una firma'

Ultime Notizie dalla rete : Belen frena

Today.it

'Lui mi sposa ogni giorno', ha assicurato la showgirl parlando del compagno, padre della bimba che nascerà tra qualche ...Non si sa ancora see il compagno decideranno di consolidare il loro folle amore con le nozze ... ma lei per orae preferisce dare spazio alla creatura che aspetta e che le ha dato la forza ...Si chiamerà Luna Marie la prima figlia della coppia che nascerà in estate. Il matrimonio? Per adesso Belen Rodriguez frena ..."Lui mi sposa ogni giorno", ha assicurato la showgirl parlando del compagno, padre della bimba che nascerà tra qualche mese ...