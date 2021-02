Atalanta-Real Madrid in tv e streaming: dove vederla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I nerazzurri di Gasperini sfidano i Blancos di Zidane nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere Atalanta-Real Madrid Arriva l’ora della verità per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sfida il Real Madrid di Zinedine Zidane nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in una partita sulla carta proibitiva per i bergamaschi. La Dea ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto ottenuto nel Gruppo D alle spalle del Liverpool, i Blancos, invece, hanno vinto il Gruppo B davanti al Borussia M’Gladbach. Atalanta-Real Madrid: la partita si giocherà mercoledì 24 febbraio 2021 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d’inizio è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I nerazzurri di Gasperini sfidano i Blancos di Zidane nell’andata degli ottavi di finale di Champions League:vedereArriva l’ora della verità per l’di Gian Piero Gasperini, che sfida ildi Zinedine Zidane nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in una partita sulla carta proibitiva per i bergamaschi. La Dea ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto ottenuto nel Gruppo D alle spalle del Liverpool, i Blancos, invece, hanno vinto il Gruppo B davanti al Borussia M’Gladbach.: la partita si giocherà mercoledì 24 febbraio 2021 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d’inizio è ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Il protagonista stasera sarà _________ ?? SEGUI Atalanta-Real Madrid con… - kbell2k : @tlbandini @Atalanta_BC sissignore, abbiamo questo, battiamo il Real Madrid e mostriamo loro chi comanda andiamo!! - chaseymania : RT @ChampionsLeague: ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL -