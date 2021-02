Artemisia Gentileschi, violenza e riscatto della seguace di Caravaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stasera a teatro segnala lo spettacolo Artemisia Gentileschi della Compagnia Dellozio sul dramma della pittrice romana vissuta nel ‘600 Fino al 14 marzo è disponibile online, lo spettacolo Artemisia Gentileschi, racconto in quattro atti portato in scena dalla Compagnia Dellozio di Beatrice Baldaccini e Matteo Morigi. Artemisia è una pittrice vissuta nel ‘600, che spicca per modernità e audacia nel panorama della storia dell’arte. Interpretato da Beatrice Baldaccini, il racconto parte dai primi giorni di vita della pittrice, passa per le cronache della vita casalinga e familiare, fino al dramma della violenza subita da parte di un pittore conoscente del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stasera a teatro segnala lo spettacoloCompagnia Dellozio sul drammapittrice romana vissuta nel ‘600 Fino al 14 marzo è disponibile online, lo spettacolo, racconto in quattro atti portato in scena dalla Compagnia Dellozio di Beatrice Baldaccini e Matteo Morigi.è una pittrice vissuta nel ‘600, che spicca per modernità e audacia nel panoramastoria dell’arte. Interpretato da Beatrice Baldaccini, il racconto parte dai primi giorni di vitapittrice, passa per le cronachevita casalinga e familiare, fino al drammasubita da parte di un pittore conoscente del ...

