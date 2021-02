America’s Cup, New Zealand prova l’albero rialzato: 4 mq in più di randa. Lo stratagemma dei kiwi – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Team New Zealand si sta preparando ad affrontare Luna Rossa nel match race che assegnerà la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I detentori della Vecchia Brocca non regatano dalle World Series pre-natalizie, ma negli ultimi due mesi si sono allenati costantemente nella baia di Auckland e hanno provato svariate novità tecniche. Hanno fatto parlare molto le vele Batman e un nuovo timone, ma attenzione anche al sistema di gestione della randa e all’albero rialzato. Come spiegano Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails, “New Zealand avrebbe creato un sistema per avere un po’ più di superficie velica nella barte bassa della barca. Tutti i punti sono estemamente fissi, lo è anche il rake dell’albero. In tutta la parte bassa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Team Newsi sta preparando ad affrontare Luna Rossa nel match race che assegnerà laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I detentori della Vecchia Brocca non regatano dalle World Series pre-natalizie, ma negli ultimi due mesi si sono allenati costantemente nella baia di Auckland e hannoto svariate novità tecniche. Hanno fatto parlare molto le vele Batman e un nuovo timone, ma attenzione anche al sistema di gestione dellae al. Come spiegano Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails, “Newavrebbe creato un sistema per avere un po’ più di superficie velica nella barte bassa della barca. Tutti i punti sono estemamente fissi, lo è anche il rake del. In tutta la parte bassa ...

