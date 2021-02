USA, indice prezzi case S&P Case-Shiller accelera per settimo mese consecutivo (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita dei prezzi delle Case negli Stati Uniti a dicembre 2020. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’indice S&P Case-Shiller, che misura l’andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 10,1% rispetto al +9,2% del mese precedente (dato rivisto da +9,1%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+9,9%). Su base mensile si registra un aumento dello 0,8% dopo il +1,1% del mese precedente. L’indice destagionalizzato ha riportato una salita dell’1,3% dopo il +1,5% di ottobre. Phoenix, Seattle e San Diego sono le città con gli aumenti più consistenti anno su ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita deidellenegli Stati Uniti a dicembre 2020. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’S&P, che misura l’andamento deinelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 10,1% rispetto al +9,2% delprecedente (dato rivisto da +9,1%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+9,9%). Su base mensile si registra un aumento dello 0,8% dopo il +1,1% delprecedente. L’destagionalizzato ha riportato una salita dell’1,3% dopo il +1,5% di ottobre. Phoenix, Seattle e San Diego sono le città con gli aumenti più consistenti anno su ...

