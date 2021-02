Trovata in casa con la testa fracassata Il compagno interrogato per ore (Di martedì 23 febbraio 2021) Omicidio nel Ferrarese: la vittima aveva 51 anni. È stato il convivente a dare l'allarme ma restano alcuni punti oscuri Leggi su quotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Omicidio nel Ferrarese: la vittima aveva 51 anni. È stato il convivente a dare l'allarme ma restano alcuni punti oscuri

Adnkronos : ++#Ferrara, trovata morta in casa con ferita alla testa++ - UUUH_IL_LATTE : Boh alle 4 del mattino la spodestano dal letto manco fosse la prima sgallettata trovata avanti casa #gfvip - SilviCeola : @GiuliaSalemi93 ma che ragazzo d’oro ti sei trovata??? Guarda come ti sta difendendo e sostenendo contro quei pizze… - insomnianoctis : @michiamocosi123 i suoi affetti più cari = la sua più grande nemica nella casa e la ragazza con cui sta discutendo… - philttacosaurus : RT @DreamOfGeese: ATTENZIONE, GATTINA TROVATA A FERRARA Gattina trovata a Ferrara, massimo un anno femmina. Trovata mentre camminava per st… -