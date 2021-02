Striscia, nuova violenta aggressione a Brumotti: il pusher africano gli salta addosso (video) (Di martedì 23 febbraio 2021) Non è nuovo a questo tipo di disavventure ma sabato mattina a Brescia, in via Rizzo, Vittorio Brumotti e due operatori di Striscia la notizia se la sono vista particolarmente brutta: aggrediti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITTORIO Brumotti 100% (@Brumottistar) Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone della troupe, due telecamere e la bici di Brumotti. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci era andato a Brescia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini esasperati perché in quella zona, frequentata anche da famiglie e bambini, gli spacciatori fanno ormai da tempo i loro traffici indisturbati, alla luce del sole. “È ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Non è nuovo a questo tipo di disavventure ma sabato mattina a Brescia, in via Rizzo, Vittorioe due operatori dila notizia se la sono vista particolarmente brutta: aggrediti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITTORIO100% (@star) Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone della troupe, due telecamere e la bici di. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci era andato a Brescia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini esasperati perché in quella zona, frequentata anche da famiglie e bambini, gli spacciatori fanno ormai da tempo i loro traffici indisturbati, alla luce del sole. “È ...

