Stella Rossa-Milan sul tavolo Uefa che apre un’indagine

Stella Rossa-Milan finisce sul tavolo dell'ufficio indagini dell'Uefa che ha comunicato di aver aperto un fascicolo sulla gara di Europa League disputata a Belgrado giovedì scorso e finita con il punteggio di 2-2. "In conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare Uefa, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un'indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League tra Stella Rossa e AC Milan (2-2), giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia", spiega l'Uefa in un comunicato. "Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".

