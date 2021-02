Raffaella Mennoia operata: il messaggio dopo il ricovero in ospedale e l’intervento chirurgico (Di martedì 23 febbraio 2021) Un messaggio ai fan per spiegare le sue condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale: così, via social, Raffaella Mennoia rivela di aver subito un intervento chirurgico e racconta: “Non è purtroppo il primo…“. Raffella Mennoia ricoverata per un’operazione La nota autrice di Uomini e Donne, da anni al fianco di Maria De Filippi dietro le quinte dei suoi format di successo, poche ore fa ha rilevato di essere stata ricoverata in ospedale e di aver subito un’operazione. Per spiegare l’accaduto, seppur in termini non troppo approfonditi, ha scelto i social, e precisamente il suo profilo Instagram, a cui ha affidato un post con una foto che la ritrae proprio durante la degenza. Come sta Raffaella ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Unai fan per spiegare le sue condizioni di saluteilin: così, via social,rivela di aver subito un interventoe racconta: “Non è purtroppo il primo…“. Raffellaricoverata per un’operazione La nota autrice di Uomini e Donne, da anni al fianco di Maria De Filippi dietro le quinte dei suoi format di successo, poche ore fa ha rilevato di essere stata ricoverata ine di aver subito un’operazione. Per spiegare l’accaduto, seppur in termini non troppo approfonditi, ha scelto i social, e precisamente il suo profilo Instagram, a cui ha affidato un post con una foto che la ritrae proprio durante la degenza. Come sta...

zazoomblog : Uomini e donne: paura per Raffaella Mennoia nuovamente in ospedale - #Uomini #donne: #paura #Raffaella… - zazoomblog : Uomini e donne: paura per Raffaella Mennoia nuovamente in ospedale - #Uomini #donne: #paura #Raffaella - infoitcultura : Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi in ospedale - infoitcultura : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ricoverata: cosa ha avuto e come sta - GossipItalia3 : Uomini e Donne news, Raffaella Mennoia in ospedale: cosa è successo #gossipitalianews -