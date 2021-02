Post Juventus-Crotone: le dichiarazioni di Pirlo (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni nel Post Juventus-Crotone, Posticipo della venticinquesima giornata di Serie A che si è concluso con la vittoria dei bianconeri per 3-0. Post Juventus-Crotone: cosa ha detto Pirlo? Il tecnico dei bianconeri si gode il successo che rilancia i bianconeri nella corsa scudetto: “Eravamo partiti un po’ nervosi, forse le ultime sconfitte ci avevamo messo nervosismo, poi i gol ci hanno agevolati e ci hanno dato tranquillità, il resto l’abbiamo gestito bene. L’inizio non è stato dei migliori, l’importante era portare a casa i tre punti”. Su Bentancur: “Dovevamo cercarlo per creare gioco, abbiamo fatto bene e poi i gol sono arrivati su queste situazioni”. Sul recupero degli infortunati: “Quanti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Andreaha parlato ai microfoni nelicipo della venticinquesima giornata di Serie A che si è concluso con la vittoria dei bianconeri per 3-0.: cosa ha detto? Il tecnico dei bianconeri si gode il successo che rilancia i bianconeri nella corsa scudetto: “Eravamo partiti un po’ nervosi, forse le ultime sconfitte ci avevamo messo nervosismo, poi i gol ci hanno agevolati e ci hanno dato tranquillità, il resto l’abbiamo gestito bene. L’inizio non è stato dei migliori, l’importante era portare a casa i tre punti”. Su Bentancur: “Dovevamo cercarlo per creare gioco, abbiamo fatto bene e poi i gol sono arrivati su queste situazioni”. Sul recupero degli infortunati: “Quanti ...

