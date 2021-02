**Pd: Stefano, 'apertura Zingaretti necessaria, serve Congresso su identità e futuro'** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "In due anni lo scenario della politica italiana è cambiato più volte. Credo che l'apertura di Zingaretti sia particolarmente necessaria. Al Pd serve fare un Congresso sull'identità del partito, sul futuro e sulle prospettive". Lo dice il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama, all'Adnkronos commentando le parole di Nicola Zingaretti a radio Immagina sul Congresso del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "In due anni lo scenario della politica italiana è cambiato più volte. Credo che l'disia particolarmente. Al Pdfare unsull'del partito, sule sulle prospettive". Lo dice il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama, all'Adnkronos commentando le parole di Nicolaa radio Immagina suldel Pd.

