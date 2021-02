Panico al GF Vip: Alfonso Signorini scappa dallo studio terrorizzato. Poi si infuria (Di martedì 23 febbraio 2021) È successo davvero di tutto durante la 42esima puntata del GF Vip. Il reality di Alfonso Signorini è agli sgoccioli, la finale è in programma il prossimo primo marzo anche se, e questa è stata solo una delle tante sorprese, ha fatto credere a Tommaso Zorzi che ci sarebbe stato un nuovo slittamento. Con la complicità degli altri vipponi, il conduttore ha fatto in modo che ci cascasse in pieno: era in choc quando ha saputo che il GF Vip sarebbe durato fino al 15 marzo. Ma chi la fa, la aspetti e lo stesso Signorini ha “tremato” nel corso della diretta. Era a dir poco nel Panico quando, mentre spiegava al pubblico il meccanismo della scelta tra le due coppie (Andrea Zelletta e Samantha De Grenet da un lato e Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò dall’altro) che i tre finalisti avrebbero dovuto mandare al televoto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) È successo davvero di tutto durante la 42esima puntata del GF Vip. Il reality diè agli sgoccioli, la finale è in programma il prossimo primo marzo anche se, e questa è stata solo una delle tante sorprese, ha fatto credere a Tommaso Zorzi che ci sarebbe stato un nuovo slittamento. Con la complicità degli altri vipponi, il conduttore ha fatto in modo che ci cascasse in pieno: era in choc quando ha saputo che il GF Vip sarebbe durato fino al 15 marzo. Ma chi la fa, la aspetti e lo stessoha “tremato” nel corso della diretta. Era a dir poco nelquando, mentre spiegava al pubblico il meccanismo della scelta tra le due coppie (Andrea Zelletta e Samantha De Grenet da un lato e Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò dall’altro) che i tre finalisti avrebbero dovuto mandare al televoto. ...

