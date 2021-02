L’ultima di Fontana: “Meglio in 4 al ristorante che in 24 a casa” (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci risiamo. Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana proprio non resiste a esprimere il proprio pensiero sulle norme di sicurezza Covid, anche a costo di incappare in gaffe e topiche clamorose. L’ultima, solo in ordine di tempo, riguarda i ristoranti e la sua teoria della “libertà controllata”. “Non c’è nulla di male ad aprire i ristoranti anche la sera, se si rispettano le regole e tutte le linee di condotta. Molto Meglio quattro persone che cenano sedute a un tavolo distanziate, che gli assembramenti che abbiamo visto domenica davanti allo stadio di San Siro o la sera fuori dai bar” ha detto in un’intervista a “La Repubblica”. Quello che ignora il governatore Tradotto? Inutile chiudere i ristoranti, se poi assistiamo ad assembramenti davanti ai bar o agli stadi, come nel caso del recente derby di Milano. Il che, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Ci risiamo. Il Presidente della Regione Lombardia Attilioproprio non resiste a esprimere il proprio pensiero sulle norme di sicurezza Covid, anche a costo di incappare in gaffe e topiche clamorose., solo in ordine di tempo, riguarda i ristoranti e la sua teoria della “libertà controllata”. “Non c’è nulla di male ad aprire i ristoranti anche la sera, se si rispettano le regole e tutte le linee di condotta. Moltoquattro persone che cenano sedute a un tavolo distanziate, che gli assembramenti che abbiamo visto domenica davanti allo stadio di San Siro o la sera fuori dai bar” ha detto in un’intervista a “La Repubblica”. Quello che ignora il governatore Tradotto? Inutile chiudere i ristoranti, se poi assistiamo ad assembramenti davanti ai bar o agli stadi, come nel caso del recente derby di Milano. Il che, ...

