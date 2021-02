sportli26181512 : Lotito: “Io un combattente nato, ricomprerei la Lazio': Il presidente si racconta a 360° prima della sfida contro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito combattente

Corriere Roma

parla a ruota libera: " Questa sfida ha un significato importante per la società, il sottoscritto, tutti gli addetti ai lavori e soprattutto per i tifosi. Ricorderete quando sono subentrato il ...Una valutazione che lo rende il calciatore più caro nell'eradopo Zarate, anche se in realtà c'erano club inglesi disposti a spendere pure di più per lui: è stata la fermezza di Muriqi, il ...Il presidente si racconta a 360° prima della sfida contro il Bayern Monaco: “Match stimolante. Siamo diventati grandi" ...Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di SkySport prima di Lazio-Bayern. “Il passaggio del turno è motivo di grande orgoglio. Quando sono arrivato io ho preso la Lazio al funerale e adesso giochiamo ...