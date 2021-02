Lombardia: Comitato controllo leggi esamina 25 relazioni tecniche in 2020 (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nel 2020 sono state completate le missioni valutative avviate nel 2019. Fra le più significative, la valutazione dell'efficacia dell'apprendistato di primo livello (svolta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Diseade) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca), l'integrazione modale e tariffaria nel trasporto pubblico locale (svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano), la Bonifica delle aree inquinate (realizzata da Polis-Lombardia con l'Università di Milano) e i Nidi gratis in Lombardia (realizzata da Polis-Lombardia). Ad esse si aggiunge la missione valutativa sul recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale, svolta in collaborazione con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nelsono state completate le missioni valutative avviate nel 2019. Fra le più significative, la valutazione dell'efficacia dell'apprendistato di primo livello (svolta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Diseade) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca), l'integrazione modale e tariffaria nel trasporto pubblico locale (svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano), la Bonifica delle aree inquinate (realizzata da Polis-con l'Università di Milano) e i Nidi gratis in(realizzata da Polis-). Ad esse si aggiunge la missione valutativa sul recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale, svolta in collaborazione con il ...

