Little Nightmares 2 potrebbe ricevere dei DLC | i giocatori scoprono indizi nel menu del gioco

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 febbraio 2021) Meno di una settimana fa Tarsier Studios ha suggerito che non avrebbe supportato2 con contenuti post-lancio, ma i fan hanno scoperto un riferimento ai possibili DLC in arrivo tramite ildel. Con gli utenti in grado di ri-giocare uno dei cinque capitoli disponibili nel sequel attivando un canale su undi selezione dei capitoli ispirato alle TV CRT, gli utenti Reddit come WerewolfHide19 hanno sottolineato che in realtà ci sono otto canali presenti nel. Ovviamente, non è consentito aidi passare a queste tre opzioni aggiuntive, ma questo ha portato molti a credere che Tarsier abbia in serbo qualcosa per il futuro. In precedenza,aveva ricevuto altri contenuti, quindi è ...