Le vendite sui tech pesano sull’Europa | ancora tonfo Nasdaq Bitcoin giù | ma rivede 48mila $

(Di martedì 23 febbraio 2021) In discesa anche Wall Street, le rassicurazioni di Powell sulla politica monetaria non bastano. Occhi puntati sull'inflazione. Materie prime sotto i riflettori con il mercato che punta sulla ripresa economica. Risale lo spread oltre i 95 punti base

A Wall Street continua ad andare di scena il forte smobilizzo sui titoli Big Tech, gli stessi che sono stati presi d'assalto dalla carica di buy record nel corso del 2020. Il Nasdaq cede il 2,88%, a 13.146 punti; lo S&P 500 arretra dell'1,20% a 3.829, mentre il ... ha detto Luigi Nardella di Ceresio Investors, che resta comunque positivo sui mercati azionari.